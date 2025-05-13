نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة لتوقيع العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، يصل صباح الأربعاء إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع النادي الأهلي وتوقيع العقود.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المدرب حتى الان لم يوقع على عقود تدريب الأهلي وينتظر مباراة فريقه أورلاندو بايرتس التي تقام مساء الغد ومن ثم يطير إلى القاهرة للاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب للاستقرار على الجهاز المعاون".

وأضاف: "حتى الأن عماد النحاس مستمر في الجهاز الجديد كمدرب ومحمد شوقي نائب للمدير الرياضي وقائم بأعمال مدير الكرة".

واختتم: "خوسيه ريفيرو يريد ضم خمس أجانب لجهازه وسيتم مناقشة ذلك فور وصوله والاجتماع بالكابتن الخطيب".