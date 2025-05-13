نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط أمام أتالانتا بثنائية في الدوري الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره أتالانتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.

أحداث مباراة روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي

افتتح أديمولا لوكمان أول أهداف اللقاء لصالح أتالانتا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كيتيلير إلى لوكمان الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل بريان كريستانتي لصالح روما في الدقيقة 32، بعد عرضية من سولي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كريستانتي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل إبراهيم سليمانا الهدف الثاني لصالح أتالانتا في الدقيقة 76، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 7 مواجهات.