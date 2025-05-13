نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة عقب الفوز على الأخدود والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود، بنتيجة 9-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر مع نظيره التعاون، في الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي، يوم 16 مايو الجاري الموافق الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك.

وستنطلق صافرة مباراة النصر ضد الأخدود، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

وستنقل مباراة النصر ضد التعاون على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي.