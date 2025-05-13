نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود، فوزا عريضا على نظيره الأخدود بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

سجل اللاعب أيمن يحيى نجم فريق النصر في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بتسديدة رائعة.

ثم أضاف جون دوران مهاجم النصر، الهدف الثاني في الدقيقة 20 بأسيست من أيمن يحيى.

وأحرز مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط النصر الهدف الثالث في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وتمكن ساديو ماني مهاجم النصر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 40+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل جون دوران الهدف الخامس لصالح فريق النصر، في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من زميله دا سيلفا.

ثم أحرز من جديد، ساديو ماني الهدف الثاني له والسادس لصالح النصر، في الدقيقة 59 بتمريرة من أيمن يحيى.

ونجح ماني في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من نواف بوشل

وتمكن السنغالي ساديو ماني، من تسجيل الهدف الثامن لصالح النصر، في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع، أحرز اللاعب محمد مران، الهدف التاسع لصالح النصر عن طريق ركلة جزاء.