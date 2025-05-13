نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب رونالدو.. النصر يمطر شباك الأخدود بتسعة أهداف نظيفة بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود، بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

افتتح التسجيل، اللاعب أيمن يحيى نجم فريق النصر في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بتسديدة رائعة.

ثم أضاف جون دوران مهاجم النصر، الهدف الثاني في الدقيقة 20 بأسيست من أيمن يحيى.

وأحرز مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط النصر الهدف الثالث في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وتمكن ساديو ماني مهاجم النصر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 40+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الأخدود، بتقدم العالمي بأربعة أهداف نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، تعرض باولو فيتور لاعب الأخدود للطرد، في الدقيقة 47.

وسجل جون دوران الهدف الخامس لصالح فريق النصر، في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من زميله دا سيلفا.

ثم أحرز من جديد، ساديو ماني الهدف الثاني له والسادس لصالح النصر، في الدقيقة 59 بتمريرة من أيمن يحيى.

ونجح ماني في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من نواف بوشل

وتمكن السنغالي ساديو ماني، من تسجيل الهدف الثامن لصالح النصر، في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

واختتم سلسلة الأهداف، اللاعب محمد مران، الهدف التاسع لصالح النصر في الدقيقة 90+3 عن طريق ركلة جزاء.