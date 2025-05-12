نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعمق جراح العروبة برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق العروبة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والعروبة

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة برتم سريع وكان الهلال قريب من أول الأهداف ولكنه لم ينجح في ذلك لتألق حارس ودفاع العروبة بالتصدي لمحاولاته وسجل ميتروفيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 28 صنع سالم وحاول العروبة تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره العروبة وتلقى ابراهيم الزبيدي البطاقة الحمراء في الدقيقة 47 وتعرض اليامي للإصابة ونزل خليفة الدوسري بدلا منه في الدقيقة 59 ثم سجل الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65 صنعه له سافيتش وسدد سيزار ضربة جزاء في الدقيقة 90 وعاد ذات اللاعب بالهدف الرابع في الدقيقة 90 صنعه له مالكوم وانتهت المباراة بينهم 4/0.