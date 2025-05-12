نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين يقسو على الشارقة بثلاثية في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق العين فوزًا ثمينًا على نظيره الشارقة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على أرضية ملعب الملوك، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

نتيجة مواجهة العين والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين

تمكن العين من تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة من كاكو.

ثم أضاف المهاجم التوجولي كودجو لابا ثاني أهداف العين قبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+5، من ركلة جزاء.

وعزز العين تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق محمد عوض الله في الدقيقة 90+2.

وأشهر يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه الظهير الكرواتي مارو كاتينيتش لاعب الشارقة في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة، يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 45 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإماراتي لموسم 2024-25، بينما يأتي العين في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.