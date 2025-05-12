برشلونة على بعد خطوة من لقب الليغا
يلتقي فريق برشلونة، نظيره إسبانيول يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدخل برشلونة اللقاء برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز أو تعثر ريال مدريد لضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه.
فيما يسعى إسبانيول، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتجنب شبح الهبوط، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط فقط عن ليجانيس صاحب المركز الثامن عشر.
وتبدأ الجولة 36 من الدوري الإسباني غدا الثلاثاء، وتستكمل الأربعاء فيما تُختتم الخميس المقبل.
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