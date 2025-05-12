أحمد جودة - القاهرة - فوز مسار ومصر للمقاصة والمدينة المنورة بترقي الصعيد

أسفرت نتائج مباريات مجموعة الصعيد بالجولة الثامنة للترقي للصعود لدوري المحترفين عن فوز فريق مسار بقيادة محمد بركات على فريق اسمنت اسيوط بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسمنت اسيوط بهدفين نظيفين سجلها احمد علي وحمدي ياسر واستطاع فريق مسار من العودة الريمونتادا تسجيل ثلاثيه عن طريق حسن تريكه من ركلة جزاء واضاف احمد الجوهري الهدف الثاني واستطاع محمد حمبوزه من تسجيل هدف الفوز في الدقيقه الاخيره من المباراه

- فوز فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج على فريق النصر للتعدين بقيادة محمد صلاح بهدفين نظيفين سجلها

ادهم حسن وأحمد رافت

- فوز فريق المدينة المنورة بقيادة اشرف عزب على فريق الأقصر برباعية مقابل هدف

الترتيب

1- مسار 22 نقطة

2- الأسمنت 19 نقطة

3- مصر للمقاصة13 نقطة

4- النصر للتعدين 7 نقطة

5- المدينة المنورة 6نقاط

6- الأقصر 3 نقاط