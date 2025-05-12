الأهلي يُعلن قائمته لمواجهة سيراميكا في الدوري وسط غيابات بالجملة

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق علي قائمة المارد الأحمر استعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن النادي الأهلي امام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبدالله وحمزة عبدالكريم.



قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا



حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام ابو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، امام عاشور، احمد رضا، مصطفي العش، طاهر محمد طاهر، احمد كوكا، اشرف بن شرقي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة



ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.