نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفراعنة" في المونديال بعد غياب 12 عامًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر تحت 20 عامًا يتفوق على غانا بركلات الترجيح ويتأهل للمربع الذهبي في كأس إفريقيا للشباب

تأهل منتخب تحت 20 عامًا لنهائيات كأس العالم في تشيلي بعد تفوقه على نظيره الغاني بركلات الترجيح بعد التعادل (2 – 2) في المواجهة المثيرة التي شهدها ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب وأدارتها شاميرا نبادا من أوغندا.



أهداف المباراة سجلها مؤمن شريف لمنتخب مصر في الدقيقتين 19 و27 بينما أحرز عبد العزيز عيسى هدف المنتخب الغاني الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وعادل عبد الحكيم سليمانا الكفتين في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.



مؤمن شريف لاعب منتخب مصر الذي شارك بديلًا لعمر خضر المصاب فرض نفسه كنجم أول للقاء بعدما تمكن من إحراز هدف السبق عند الدقيقة 19 من الكرة التي هيأها له زميله أحمد شرف بعد ارتباك الحارس جديوس أسياكو والمدافع أوفوري مكارثي في التعامل مع التمريرة الطويلة من الحارس عبد المنعم تامر.



بعد الهدف بأربع دقائق فقط كاد شريف يضيف الهدف الثاني لكن الدفاع أبعد الخطورة وبعدها بثلاث دقائق وفي الدقيقة 27 بالتحديد تلقى لاعب الاتحاد السكندري تمريرة بينية من عبد الله بوستنجي في الجهة اليسرى وراوغ الحارس أسياكو وسدد بيساره في المرمى على طريقة محمد ناجي "جدو" في كأس الأمم الأفريقية 2010.



في المقابل كاد منتخب غانا يقلص النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 43 لكن سيف سفاجا أبعد الكرة من على خط المرمى ’ وبعدها تمكن عبد العزيز عيسى من تذليل الفارق لهدف واحد عندما أطلق قذيفة يسارية بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع غالطت الحارس عبد المنعم تامر واستقرت في شباكه.



في الشوط الثاني حاول المنتخب الغاني العودة في النتيجة رغم محاولات أسامة نبيه الحفاظ على التقدم بعدد من التغييرات حيث دفع بعمرو خالد "بيبو" ومحمود لبيب وعمرو فتحي "عموري" ومحمد رأفت ’ لكن "البلاك ستارز" تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء منحتها الحكمة الأوغندية بعد مراجعة تقنية الفيديو.



في الشوطين الإضافيين ظل التعادل قائمًا رغم أفضلية منتخب مصر خصوصًا بعد حصول أرون إيسل مدافع غانا على الورقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الإضافي الثاني ’ وكانت أخطر الفرص تلك التي أطاح بها "عموري" خارج المرمى بغرابة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الإضافي الثاني من العرضية الرائعة من البديل محمد رأفت.



في ركلات الترجيح نجح لاعبو منتخب مصر في تنفيذ كل الركلات بنجاح عبر أحمد عابدين ’ أحمد خالد "كاباكا" ’ سيف الدين سفاجا ’ محمد رأفت وعبد الله بوستنجي في المقابل سجل رباعي منتخب غانا عبد العزيز عيسى ’ دينيس مارفو’ جوزيف أوبوكو وعزيز ميسباو 4 ركلات وتمكن الحارس البديل أحمد منشاوي من التصدي للركلة الثانية التي نفذها أنتوني دا كوستا.



بهذا الفوز ضمن منتخب مصر بلوغ نهائيات كأس العالم في تشيلي للمرة التاسعة بعد غياب 12 عامًا كما ضمنوا مقعدهم في نصف النهائي وباتوا على بعد خطوتين فقط من استعادة اللقب الغائب منذ فوزهم بلقب نسخة 2013 بالجزائر عندما تفوقوا على منتخب غانا بركلات الترجيح أيضًا.