نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تُبعد محمد هاني عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا في صراع صدارة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر الذي يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز. وجاء خروج هاني من حسابات الجهاز الفني للأهلي لمباراة الغد بسبب تعرضه للإصابة. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز. ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري للموسم الحالي أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو.