نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يهزم أسمنت أسيوط 3-2 وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق مسار FC فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على حساب منافسه المباشر أسمنت أسيوط، في قمة الجولة الثامنة من دورة الترقي السداسية لتحديد المتأهل عن مجموعة الصعيد إلى دوري المحترفين.

المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات والتسجيل، لكن فريق مسار نجح في اقتناص الفوز الأغلى هذا الموسم، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق مريح.

بهذا الانتصار، رفع مسار رصيده إلى 22 نقطة، من 7 انتصارات وتعادل واحد، ليقترب بقوة من تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، قبل جولتين فقط من ختام المنافسات.

في المقابل، تجمد رصيد أسمنت أسيوط عند 19 نقطة، ليبقى في المركز الثاني، ويواجه تحديًا صعبًا في الحفاظ على فرصته في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

الجولة القادمة ستكون حاسمة في تحديد هوية المتأهل عن مجموعة الصعيد، في ظل الأداء القوي لفريق مسار تحت قيادة جهازه الفني، ورغبة النادي في التواجد بين الكبار الموسم المقبل.

وحرص محمد منصور، مالك مجموعة رايت تو دريم ونادي مسار، على تقديم تهنئة لفريق مسار الأول للرجال، بمناسبة الفوز المثير على أسمنت أسيوط بنتيجة 3-2 والانفراد بصدارة مجموعة الصعيد في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وأكد منصور أن هذا الانتصار يُجسد روح الإصرار والتفوق التي يقوم عليها مشروع مسار، ويُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم الصعود، مشددًا على أن ما يقدمه الفريق هو ثمرة عمل جماعي ورؤية طموحة لتطوير كرة القدم المصرية من القاعدة حتى القمة.