نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وريال مدريد.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدير فني للمنتخب الأول، في بيان رسمي عبر منصاته الاجتماعية، ووسائل الإعلام.

بيان رسمي من الاتحاد البرازيلي:

— سوف يقود أعظم منتخب وطني في تاريخ كرة القدم الآن أنجح مدرب في العالم، أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيز، يوم الاثنين عن تعيين كارلو أنشيلوتي، المعروف بإنجازاته التاريخية، مدربًا جديدًا للمنتخب البرازيلي.

- سيقود أنشيلوتي البرازيل حتى كأس العالم 2026، وسيقود الفريق في مباراتي التصفيات المقبلتين ضد الإكوادور وباراغواي الشهر المقبل.

كواليس خلاف بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وريال مدريد



اوضحت مرحبا قناة ESPN البرازيلية:

• تم الاتفاق بين ريال مدريد والبرازيل على أن يعلن ريال مدريد رسميًا رحيل كارلو أنشيلوتي أولًا

• إلا أن البرازيل نقضت الاتفاق فجأةً وأعلنت الخبر بنفسها