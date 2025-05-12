نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام العروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد الشلهوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق العروبة بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 7:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:05 بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال أمام العروبة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: اليامي، تمبكتي، كوليبالي، متعب.

خط الوسط: نيفيز، كنو، سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.