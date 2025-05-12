نادي الرستاق يحقق لقب بطولة فرق الناشئين لكرة الطاولة

خطف اللاعب يوسف بن سلطان الريامي من نادي الرستاق لقب بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة لعام 2025 بينما حقق نادي الرستاق لقب بطولة الفرق لمرحلة الناشئين لعام 2025 وذلك خلال بطولة فردي وفرق الناشئين لكرة الطاولة التي اختتمت مؤخراً بالصالة الرياضية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.واستطاع اللاعب الواعد يوسف الريامي من التغلب على اللاعب زميله االلاعب تركي العبري من نادي الرستاق أيضا في اللقاء الختامي، ونجح الريامي من اثبات جدارته طوال أشواط اللقاء ليحقق في النهاية لقب البطولة، وكان بطل البطولة قد خاض مشواراً حافلاً بالاثارة والندية في مختلف مراحل البطولة، حيث فاز على اللاعب المؤمن بن طلال العلوي من نادي ينقل في دور ال32 وأقصى اللاعب ليث بن جمعة البلوشي من نادي عبري في الدور ثمن النهائي قبل أن يحقق فوزا مثيرا على اللاعب أحمد ابراهيم الاسماعيلي من نادي عبري في المربع الذهبي، ومن ثم تحقيقه للانتصار على اللاعب تركي العبري في المواجهة الختامية، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، استطاع اللاعب تركي العبري من نادي الرستاق من تحقيق نتيجة الانتصار على اللاعب مؤيد يوسف المطوع من نادي الرستاق أيضا.

وفي منافسات بطولة فرق الناشئين لكرة الطاولة للعام الجاري، حقق نادي الرستاق لقب البطولة اثر تفوقه المستحق على نادي عبري بنتيجة 3-0 في المواجهة الختامية للبطولة، وعلى مستوى المركزين الثالث والرابع، فقد تمكن نادي صحم من الحصول على المركز الثالث بعد فوزه على نادي ينقل بنتيجة 3-2 في لقاء مثير بين الطرفين طوال أشواط اللقاء.

وكان نادي الرستاق قد تصدر مجموعته الأولى في البطولة بحصوله على ثمان نقاط من أربع انتصارات على حساب أندية: عبري وقريات ونخل والنصر، بينما حل نادي عبري ثانيا ونادي قريات ثالثا.

أما على مستوى المجموعة الثانية، فقد حل نادي ينقل في المركز الاول برصيد ثمان نقاط من أربعة انتصارات أيضا على حساب أندية: صحم وصلالة والسيب ومصيرة وجاء نادي صحم ثانيا برصيد سبع نقاط.

ويعد هذا الانجاز أحد الانجازات الجديدة التي تضاف الى رصيد نادي الرستاق العائد بقوة الى بطولات كرة الطاولة بقيادة المدرب الوطني القدير سعيد بن عبدالله الخروصي، حيث نجح لاعبو الفريق من تقديم أداء بطولي ومستوى فني راقٍ طوال مشوارهم في البطولة، مكّنهم من الحصول والظفر باللقب.