اتحاد السلة يُنظم حلقة تدريبية لتطوير استراتيجية اللعبة

كتب- عبدالله الجرداني

نظم الاتحاد العُماني لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي (FIBA) حلقة عمل تدريبية " فيبا بلاس" لتطوير استراتيجيات كرة السلة ضمن برنامج FIBA Plus الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري ويديرها خبراء الاتحاد الدولي، بمشاركة 15 مشاركًا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب ممثل المدربين الوطنيين والحكام، وإداري الاتحاد العماني لكرة السلة وممثلي الجهات الشريكة والفاعلة في تطوير اللعبة بسلطنة عمان وذلك بفندق موفينبيك في العاصمة مسقط.

هدفت الحلقة إلى وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير كرة السلة في سلطنة عُمان، وتحديد أولويات العمل الفني والإداري، وتعزيز الشراكات المؤسسية ذات الصلة، حيث يتضمن برنامج الورشة عدة جلسات تتناول تحليل الوضع الحالي للعبة وتقييمه إلى جانب توفير المعلومات والمعطيات المتاحة للبدء في وضع استراتيجية تطوير منظومة لعبة كرة السلة في سلطنة عمان، كما يتضمن وضع خطوط أساسية للأداء ومعايير العمل من أجل تطبيقا بخطة زمنية محددة.