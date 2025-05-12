تدشين الشعار الجديد للجنة التنسيقية للفرق الرياضية الاهلية بصور

صور من عبدالله باعلوي

دشنت اللجنة التنسيقية للفرق الرياضية الأهلية بولاية صور المنتسبة لنادي الطليعة شعارها الجديد في إطار جهودها لتعزيز الهوية المؤسسية وتطوير العمل الرياضي وذلك تحت رعاية خالد بن حمد العريمي المدير المساعد لإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية حيث يأتي تدشين الشعار تتويجًا لمسيرة اللجنة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وتأكيدًا على التزامها بتوحيد الجهود وتطوير الأداء المؤسسي كما يأتي التدشين ليعكس التزام اللجنة بالتطوير المستمر وتعزيز التواصل بين الفرق الأهلية، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرياضية والاجتماعية والثقافية في ولاية صور.

وصرح مطر بن سالم الريامي رئيس اللجنة التنسيقية، بأن الشعار الجديد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة اللجنة، ويعكس رؤيتها في تعزيز الانتماء والهوية الرياضية بين الفرق الأهلية مؤكدا على أن اللجنة ستواصل تنظيم الفعاليات والبرامج التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.