نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت: ننتظر وفدًا رسميًا من الأهلي لرحيل توفيق محمد للقلعة الحمراء.. ونرغب في استعارة هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت عن وجود رغبة لدى مسؤولي الفريق البترولي في التعاقد مع محمد عبدالله ومصطفى أبو الخير ثنائي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على راديو ميجا إم إم: محمد عبدالله لاعب الأهلي طلبنا ضمه من الأهلي خلال فترة انتقال أحمد رضا إلى الأحمر، ووقتها لم يحدث اتفاق بسبب احتياج الأهلي له ومعه مصطفى أبو الخير طلبنا ضمه أيضا ولكن في النهاية لم يحدث أي اتفاق وفضلنا تأجيل الموضوع لنهاية الموسم.

وأضاف: علاقتنا مع الأهلي مميزة ومستمرة وسنفتح موضوع ضم أحمد عبدالله ومصطفى أبو الخير بجدية الأيام المقبلة، ورتوش بسيطة قبل فتح باب المفاوضات مع الأهلي لضم الثنائي.

وأردف: الأهلي لم يتحدث معنا بشكل رسمي لضم هادي رياض وتوفيق محمد وننتظر وفدا رسميا من الأهلي للتفاوض على بيع الثنائي إلى الأهلي مثلما حدث في صفقة انتقال أحمد رضا إلى الأهلي وثتها حدثت زيارة رسمية من الأهلي بقيادة محمود الخطيب وفي النهاية تمت الموافقة على بيع الللاعب إلى الأهلي.