نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سليمان: أبلغت محمد يوسف ان سيحا هو الأفضل.. قولتله "خده على ضمانتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب كواليس انتقال محمد سيحا حارس الذئاب إلى الأهلي.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إم إم: محمد سيحا من حراس المرمى المميزين في صفوف المقاولون العرب، وفي المباريات الأخيرة للمقاولون العرب الموسم الماضي في بطولة الدوري الممتاز عقب تأكد الهبوط للقسم الثاني، طالبت بمشاركة سيحا أساسيا أمام الإسماعيلي وقتها كانت مباراة قوية للغاية بسبب ظروف الإسماعيلي، وهذه المباراة كانت البداية لسيحا وتوج بلقب رجل المباراة وقتها وهذه المباراة كانت سبب رئيسي في المعرفة باللاعب.

وضاف: الإسماعيلي طلب التعاقد مع اللاعب بسبب موهبته، وبعدها طلبت من إدارة المقاولون خروج اللاعب معارا من أجل المشاركة الأساسية بسبب تواجد محمود أبو السعود أساسيا، هذا الموسم محمد سيحا أفضل حارس في بطولة الدوري الممتاز وفقا لرؤيتي لجميع المباريات التي شاهدتها لجميع الفرق في بطولة الدوري الممتاز، وهو الأفضل هذا الموسم

وأردف: وانا متواجد في المقاولون العرب وعلاقتي رائعة بمحمد يوسف وقولت لمحمد يوسف سيحا الأفضل في الدوري هذه الموسم وخده على ضمانتي، ومحمد يوسف تواصل معي أثناء تواجده في الحرس ورشحتله سيحا.، سيحا يمتلك مواصفات خاصة وسينافس بقوة مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بعد تأكد رحيل حمزة علاء عن صفوف الأهلي.

وواصل: محمد سيحا ايمتلك مواصفات جسمانية خاصة ومواصفاته لاعب في الأهلي، ولكنه يحتاج مزيد من الوقت والأهلي أصبح يمتلك قدرات التواجد في النادي الأهلي، والأهلي أصبح يمتلك 3 حراس على أعلى مستوى ومن الوارد رحيل محمد الشناوي خلال الموسم إلى السعودية، وأخبرت سيحا أن المنافسة في الأهلي لن تكن سهلة والخطأ في الاهلي عزيز جدا، وسيكون مكسب للأهلي في السنوات القادمة