نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الاهلي مع ريفيرو لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي أن الأهلي فتح باب المفاوضات مع 4 مدربين من مدارس مختلفة قبل الاتفاق مع خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس السابق ولكن تم في النهاية الاستقرار على التعاقد مع ريفيرو بناء على قناعات من قبل محمود الخطيب رئيس الأحمر.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاهلي أمس تواصل مع ميلوفيتش المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، وأجرء معه فيديو كونفرانس أمس، ولكن ميلوفيتش أخبر إدارة الأهلي بتوقيعه لنادي الشارقة الإماراتي مما جعل مسؤولي الأحمر يصرفون النظر عن التعاقد معه.

وتابع: بشكل رسمي الأهلي استقر على التعاقد مع ريفيرو والمدرب سيصل إلى القاهرة لتوقيع العقود وقيادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأختتم: الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع جوزيه جوميز، وإدارة الأحمر ترى أنه ليس الأنسب للفريق بسبب مواقف سابقة، وريفيرو أصبح بنسبة كبيرة هو المدير الفني للاهلي، وانا أثق في اختيارات مجلس الأهلي في التعاقد مع المدربين