اليوم .. افتتاح المجمع الوطني الأولمبي للرماية مسقط

مسقط ـ العُمانية :يفتتح اليوم المجمع الوطني الأولمبي للرماية - مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. ويأتي إنشاء المجمع الوطني الأولمبي - مسقط - ترسيخًا لمكانة الرياضة العُمانية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، كما يعد شاهدًا حيًّا على ما بلغته سلطنة عُمان من مستويات عالمية في مجالات تطوير وتحديث المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير والمقاييس الدولية، وهو صرح وطني يُجسد التطلعات نحو الريادة ويُعزز من القدرة على استضافة البطولات الرسمية على مختلف الأصعدة.

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