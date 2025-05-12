توج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية الذهبية في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للرجال والنساء التي استضافتها دولة قطر الشقيقة بمشاركة 19 فريقًا يمثلون 7 دول من منطقة غرب آسيا وقد نجح الثنائي مازن الهاشمي وهود الجلبوبي من التغلب على الثنائي القطري محمود عصام وسيف الدين مجيد بشوطين للاشيء في المباراة النهائية بواقع الأشواط (21-13، و21-14). وكان منتخبنا تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على المنتخب السعودي 2/‏ صفر فيما تأهل المنتخب القطري بتغلبه على نظيره البحريني بالنتيجة نفسها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية يتوج بالميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.