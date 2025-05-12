نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر ضد الاخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأخدود لخوض مواجهة قوية أمام نظيره النصر، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة الأخدود والنصر، ضمن فعاليات الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل العالمي المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 60 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز قبل الأخير "السابع عشر" برصيد 28 نقطة.

تشكيل النصر ضد الاخدود في دوري روشن السعودي

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: بوشل - لاجامي - سيماكان - الغنام.

▪︎خط الوسط: الحسن - بروزوفيتش - أوتافيو.

▪︎خط الهجوم: دوران - ماني - كريستيانو رونالدو.

موعد مواجهة الأخدود والنصر في الدوري السعودي

وستقام المباراة يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الأخدود والنصر في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2025/2024، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA1.

