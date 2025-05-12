نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقوم قناة أون سبورتس بنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب عبر التردد الأرضي، حيث ستكون هذه القناة هي الناقلة الوحيدة للمباراة التي ستقام اليوم الاثنين في الساعة السادسة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس ضمن ربع نهائي البطولة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا للشباب

حيث يلتقي منتخب مصر مع غانا في مباراة ربع النهائي اليوم الاثنين في الساعة السادسة مساء، ويعتبر تحقيق الفوز في هذه المباراة أمر حاسم ليتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.

حيث يسبق المباراة جلسة تحليلية تضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية، حيث سيتم تناول أهمية المباراة وتحليل أداء الفريقين.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد انتصاره على تنزانيا بهدف واحد دون رد، ويسعى الآن لتحقيق الفوز على غانا من أجل التأهل إلى نصف النهائي.

