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أحمد جودة - القاهرة -

قرر المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو فسخ تعاقده مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي.

كلمة الوداع.. «ريفيرو» يشكر الإدارة واللاعبين قبل مغادرة أورلاندو بايرتس

وتعتبر مباراة الغد هي الأخيرة للمدرب الإسباني في القيادة الفنية لفريق أورلاندو بايرتس، حين يواجه فريق جولدن أروز في بطولة دوري جنوب إفريقيا لكرة القدم.

أكدت صحيفة «كيك أوف» الجنوب افريقية أن المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، أرسل خطابا وداعيا للفريق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنادي أورلاندو بايرتس، قائلا فيه: "أريد أن أعرب عن خالص تقديري لأورلاندو بايرتس لمنحي فرصة الرحيل قبل نهاية عقدي".

"كشخص لم يكن من السهل عليه أبدًا أن يودع، فإن هذه اللحظة عاطفية بشكل خاص بالنسبة لي".

"أنا ممتن للغاية للجميع في النادي - من الإدارة والجهاز الفني إلى اللاعبين والعديد من الأفراد خلف الكواليس الذين يعملون بلا كلل لدعم الفريق".

"إلى اللاعبين، شكرًا لكم على إيمانكم بالمسيرة التي شاركنا فيها وعلى بذلكم قصارى جهدكم على أرض الملعب، أشكر أيضًا الجماهير، عندما وصلتُ، تحديتكم للخروج بكامل قوتكم ودعم فريقكم".



يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما، ارتبط اسمه بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، ليكون على رأس القيادة الفنية خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر.

