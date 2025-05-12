نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الصراع مشتعل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي وإنتر ميلان على صدارة اللقب ونقدم لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين.
موعد مباريات اليوم
فينيسا ضد فيورنتينا 7:30.
أتالانتا ضد روما 9:45.
ترتيب الدوري الإيطالي
1- نابولي 78 نقطة
2- إنترميلان 77 نقطة
3- اتالانتا 68 نقطة
4- يوفنتوس 64 نقطة
5- لاتسيو 64 نقطة
6- روما 63 نقطة
7- بولونيا 62 نقطة
8- ميلان 60 نقطة
9- فيورنتينا 59 نقطة
10- كومو 48 نقطة
11- تورينو 44 نقطة
12- اودينيزي 44 نقطة
13- جنوى 40 نقطة
14- كالياري 33 نقطة
15- هيلاس فيرونا 33 نقطة
16- بارما 32 نقطة
17- ليتشي 28 نقطة
18- امبولي 28 نقطة
19- فينيسا 26 نقطة
20- مونزا 18 نقطة