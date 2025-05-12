نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الصراع مشتعل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي وإنتر ميلان على صدارة اللقب ونقدم لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين. موعد مباريات اليوم فينيسا ضد فيورنتينا 7:30. أتالانتا ضد روما 9:45. ترتيب الدوري الإيطالي 1- نابولي 78 نقطة

2- إنترميلان 77 نقطة

3- اتالانتا 68 نقطة

4- يوفنتوس 64 نقطة

5- لاتسيو 64 نقطة

6- روما 63 نقطة

7- بولونيا 62 نقطة

8- ميلان 60 نقطة

9- فيورنتينا 59 نقطة

10- كومو 48 نقطة

11- تورينو 44 نقطة

12- اودينيزي 44 نقطة

13- جنوى 40 نقطة

14- كالياري 33 نقطة

15- هيلاس فيرونا 33 نقطة

16- بارما 32 نقطة

17- ليتشي 28 نقطة

18- امبولي 28 نقطة

19- فينيسا 26 نقطة

20- مونزا 18 نقطة

