نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع لاعب البنك صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي، قريبًا جدًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد أن وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة خمسة مواسم بحضور وكيله أحمد رأفت.

حيث يتميز أحمد ربيع بقدرته على اللعب في ثلاث مراكز، حيث يمتلك مهارات في خط الوسط الهجومي وقد قام بأداء هذا الدور خلال ثلاث مباريات مع البنك الأهلي.



كما لعب أيضا في مركز الجناح الأيمن، لكنه شارك بشكل أكبر في مركز وسط الملعب المدافع خلال ثلاث عشرة مباراة مع فريقه الحالي.

إحصائيات وأرقام اللاعب

شارك أحمد ربيع الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، في 29 مباراة مع البنك الأهلي، وتصل القيمة التسويقية للاعب إلى 200 ألف يورو.

ومن المنتظر أن يكمل مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم لضم أحمد ربيع من البنك الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة بعد الحصول على توقيع اللاعب، ويأتي هذا التعاقد في سياق تعزيز صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويختتم اليوم الاثنين، فريق الكرة الأول في نادي البنك الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري، وقرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عدم منح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بسبب ضيق الوقت.

