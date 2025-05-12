الرياضة

البنك الأهلي: مفاوضات الأهلي مع "ربيع" غير صحيحة ولن نفرط في اللاعب

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البنك الأهلي: مفاوضات الأهلي مع "ربيع" غير صحيحة ولن نفرط في اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد عن توقيع أحمد ربيع لاعب وسط الفريق للاهلي

البنك الأهلي:  مفاوضات الأهلي مع "ربيع" غير صحيحة ولن نفرط في اللاعب

وقال نصار في تصريحات للإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا يوجد أي مفاوضات من جانب الأهلي لضم أحمد ربيع واللاعب عقده مستمر معنا 4 مواسم.

وأضاف نصار: لم نتلقى أي مفاوضات ومتمسكون بجميع عناصر الفريق الأساسية ولا يوجد نية في التفريط في خدمات أي لاعب، ولدينا مشروع نهدف إلى تحقيقه.

وتابع: نمر بمرحلة حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولذلك لم نناقش رحيل أي لاعب أو التعاقد مع صفقات جديدة إلى بعد انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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