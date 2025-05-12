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أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة ما تردد عن توقيع أحمد ربيع لاعب وسط الفريق للاهلي

البنك الأهلي: مفاوضات الأهلي مع "ربيع" غير صحيحة ولن نفرط في اللاعب

وقال نصار في تصريحات للإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا يوجد أي مفاوضات من جانب الأهلي لضم أحمد ربيع واللاعب عقده مستمر معنا 4 مواسم.

وأضاف نصار: لم نتلقى أي مفاوضات ومتمسكون بجميع عناصر الفريق الأساسية ولا يوجد نية في التفريط في خدمات أي لاعب، ولدينا مشروع نهدف إلى تحقيقه.

وتابع: نمر بمرحلة حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ولذلك لم نناقش رحيل أي لاعب أو التعاقد مع صفقات جديدة إلى بعد انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز.

