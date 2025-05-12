نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي يفاضل بين ثلاثي الزمالك وسيراميكا وبتروجت لاختيار خليفة معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد إستقرت على عدم التعاقد مع ظهير ايسر اجنبي بعد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله على ان يتم اختيار ظهير أيسر من البدائل المحلية لينافس كريم الدبيس في الموسم المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الإسكاوتينج في الأهلي قد وضعت الثلاثي محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا وتوفيق محمد لاعب بتروجت ومحمد حمدي لاعب الزمالك الحالي والمعار من انبي في قائمة مختصره لاختيار لاعب منهم.

وأضاف شبانة ان أسهم محمد شكري هي الأكبر خاصة بعد تألقة الفترة الأخيرة بعد العودة من الإصابة إضافة إلى كونه لاعب دولي وابن من أبناء النادي الأهلي ويحظى بالقبول الأكبر داخل الإدارة.

