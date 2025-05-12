نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على وشك فقدان مدرب حراس مرماه بسبب التعاقد مع خوسيه ريفيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، من مغادرة منصبه نتيجة رغبة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، الذي من المتوقع أن يتولى تدريب الفريق، في الاستعانة بكارلوس أباد، مدرب حراس مرمى نادي فالنسيا الإسباني، ضمن طاقمه المساعد في الفترة القادمة.

وكان النادي الأهلي على وشك التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس، لتولي مسؤولية تدريب فريق الكرة بدلًا من السويسري مارسيل كولر، المدرب السابق.



وقد أعلن نادي أورلاندو بايرتس، في بيان رسمي، عن رحيل خوسيه ريفيرو قبل انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع نادٍ آخر.

وفي أغسطس 2024، أعلن النادي الأهلي عن تمديد عقد ميشيل يانكون لمدة موسمين، وقد كان ميشيل يانكون أول مدرب لحراس المرمى أجنبي في تاريخ النادي الأهلي تحت إشراف المدرب رينيه فايلر، حيث تولى المنصب بعد رحيل طارق سليمان الذي غادر بعد مغادرة المدرب السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

كما أن يبدو أن مستقبل ميشيل يانكون مع الأهلي بات غير واضح، حيث سيتوقف على ما سيحدث قريبا مع تولي خوسيه ريفيرو قيادة الفريق، إذا تم التعاقد مع كارلوس أباد، مدرب حراس مرمى نادي فالنسيا، فمن المحتمل أن يغادر ميشيل يانكون الأهلي.

