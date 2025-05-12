نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحافظ على حراسه.. تمديد عقد مصطفى شوبير حتى عام 2030 وزيادة راتبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مسؤولو النادي الأهلي تمديد عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول، بالإضافة إلى زيادة وتعديل راتبه، سيتمدد العقد الجديد لخمس سنوات قادمة، حتى موسم 2030.

تمديد عقد مصطفى شوبير حتى عام 2030 وزيادة راتبه

وينتهي عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي بنهاية الموسم القادم، وقررت إدارة النادي تجديد عقده مبكرًا بعد الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

كما قرر توقيع شوبير على عقد جديد مع الأهلي وزيادة راتبه ليصل إلى 11 مليون جنيه في الموسم بدلًا من 7 ملايين في التعديل السابق.

ومن المتوقع أن مستقبل مصطفى شوبير مع النادي الأهلي أصبح أكثر وضوحًا، حيث سيبقى مع الفريق حتى موسم 2030، وسيكون شوبير من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا الساعة الخامسة من مساء غد الثلاثاء على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج في دوري NILE.

وسيشارك مصطفى شوبير في هذه المباراة، والتي من الممكن أن تكون فرصة له لإثبات جدارته والرد على أي تساؤلات حول مستواه.

