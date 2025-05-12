أبرز 5 معلومات.. من هو خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل؟

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي منذ قليل في بيان رسمي، عن انتهاء علاقة الفريق مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، وذلك بعدما طلب المدرب فسخ تعاقده مع فريق أورلاندو، نظرا لتوقيع الإسباني مع فريق آخر لم يتم الإفصاح عنه.

ارتبط اسم المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتعاقد مع النادي الأهلي المصري، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر.

من هو خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل؟

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز المعلومات الفنية والرقمية عن المدرب الإسباني المرشح لقيادة القلعة الحمراء.

ولد خوسيه لويس ريفيرو، في 15 سبتمبر 1977، وذلك بمدينة فيجو الاسبانية، وبدأ مسيرته كمدرب مع فريق "سي دي تييس"، وفريق "مونداريز"، ثم انتقل إلى شباب "شوكو" وفريق "سيلتا فيجو".

غادر ريفيرو الأراضي الإسبانية، واستقر به المطاف في الدوري الفنلندي، عبر بوابة فريق هونكا ومنه إلى فريق "فانتيا PK-35" كمدرب مساعد، واختتم مشواره في فنلندا عبر فريق إنتر توركو في الفترة من 2019 حتى عام 2021.

خطت أقدام المدرب الإسباني خوسيه لويس ريفيرو، الأراضي الأفريقية عبر بوابة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وذلك حين تعاقد معهم في الأول من شهر يوليو عام 2022.

أرقام ريفيرو مع أورلاندو

خاض ريفيرو 130 مباراة مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في كافة البطولات المحلية والقارية، حقق الفوز في 81 مباراة، وتعادل في 22 مباراة، وهزم في 27 مباراة.

لعب فريق أورلاندو 46 مباراة في الموسم الحالي 2024-2025، حقق الفوز في 32 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 7 آخرين.



بطولات ريفيرو في مسيرته التدريبية

الدوري الفنلندي مرتان مع فريق هلسنكي كمدرب مساعد.

كأس فنلندا مرة واحدة كمدرب مساعد مع فريق هلسنكي.

كأس "إم تي إن 8" الجنوب أفريقي 3 مرات مع فريق أورلاندو بايرتس.

كأس "نيدبانك" الجنوب أفريقي مرتان.



الأسلوب الفني وطريقة اللعب

يملك المدرب الإسباني ريفيرو الطابع الهجومي في طريقة خوضه للمباريات، حيث يعتمد على طريقة لعب "4-2-3-1".

يعتمد على تطبيق الضغط العالي، واختراق المنافسين من أطراف الملعب، وكذلك التصويب أحد أبرز الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها.

هناك بعض الأمور الدفاعية التي تمثل نقط ضعف في طريقة لعب المدرب الإسباني، وكذلك سهولة استقبال الأهداف، حيث خاض 46 مباراة في الموسم الحالي مع فريق أورلاندو بايرتس، سجل 82 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.

