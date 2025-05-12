نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة الأخدود والنصر، ضمن فعاليات الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل العالمي المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 60 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز قبل الأخير "السابع عشر" برصيد 28 نقطة.

موعد مواجهة الأخدود والنصر في الدوري السعودي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الأخدود والنصر في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2025/2024، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA1.

