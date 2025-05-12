نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع إختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة اليد على طاقم التحكيم الدولي المصري المكون من محمود البلتاجي وحمدي ناصر لإدارة مباريات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

كما تم اختيار الكابتن شعبان محمد رئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد المصري كمراقبا للبطولة والتي تقام بصالة عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

وتنطلق منافسات بطولة السوبر الإفريقي اليوم الإثنين 12 مايو، حيث تشهد مواجهات في الدور نصف النهائي:

منافسات السيدات:

بترو أتليتكو يواجه أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

الأهلي يلتقي الجمعية النسائية بالساحل التونسي في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

منافسات الرجال:

قمة مصرية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 7:00 مساءً.

بينما يواجه الترجي التونسي فريق منتدى درب السلطان المغربي في تمام الساعة 9:30 مساءً.

وتقام المباراة النهائية لبطولة السوبر الإفريقي يوم الثلاثاء 13 مايو الجاري، حيث تختتم المنافسات بتتويج بطلي الرجال والسيدات.