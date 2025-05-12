نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام منافسات بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف..وإشادة كبيرة بالتنظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للفروسية لـ "قادرون باختلاف"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية وشهدت فاعليات الختام سعادة من المشاركين وأولياء أمورهم الذين أشادوا بالتنظيم الجيد على نادي الحرس الجمهوري وتذليل كل العقبات للظهور المتميز للبطولة واللاعبين.

قائمة المشاركين في البطولة

واستضافة ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري، البطولة وذلك بمشاركة 23 لاعب ولاعبة من ذوي الهمم، على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت اللاعبين كالتالي: فئة" ترويض فكري B".. عبد الهادي سيد خليفة من النادي الأهلي، أحمد عصام علي،انطون ماجد سمير، سيد محروس.

"فئة قفز 50 سم A".. عبد الهادي سيد خليفة، أحمد عصام علي، عمر طارق أحمد.

"قفز 70 سمA".. محمد عصام حازم، سيد محمد محروس،عمر طارق، كريم محمد عمر، سيف الدين هشام، أحمد وليد محمد.

" ترويض داونA ".. آية حسن شلتوت، يوسف أحمد، عمر محمد السيد.

" ترويض توحد A".. مصطفى حمدي، سامر سامي، طه سمير. شريف علي.

" ترويض فكري A" الاء عبد العزيز، عمر محمد، رافائيل كريم فهمي، محمود وائل،.

" ترويض داون B" مريم عادل ، كريم محمد.

" ترويض توحد B".. مروان محمد، أحمد علاء، عمر طارق، أحمد وليد، شريف محمد عبد الحميد.

من جانبه أكد الدكتور أشرف العجيل نائب رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية وأمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، على الظهور الجيد لأبنائنا من ذوي الهمم “ قادرون بإختلاف ” جاء بفضل القيادة السياسية الحريصة على مستقبل أولادنا، ودائما ما نحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لقادرون بإختلاف.

وأشار العجيل في تصريحات صحفية ان مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوى الهمم.

وأسفرت نتائج البطولة عن حصد كلا من أحمد علاء حسن المركز الأول، ومروان محمد المركز الثاني، عمر طارق المركز الثالث، أحمد وليد المركز الرابع، وأخيرا شريف محمد المركز الخامس في فئة ترويض B .

وفي فئة ترويض فكري B.. حصد عبد الهادي سيد المركز الأول، سيد محمد محروس المركز الثاني، أحمد عصام المركز الثالث، انطوان ماجد سمير الركز الرابع.

وفي سياق متصل أعرب محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية عن سعادته بتنظيم البطولة مشيرا إلى أن إقامة البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة وحياة اللاعبين من ذوي الهمم وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز.

وأشاد عبد المنعم أيضا بدور الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر نحو تطوير رياضة الفروسية في مصر خلال الفترة الأخيرة وما يبذله من جهد في تحقيق طموحات وأهداف رياضة الفروسية في الإرتقاء بالشباب المصري للمنافسة في كافة البطولات القارية والعالمية.

