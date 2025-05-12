نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتافوجو يهزم إنترناسونال برباعية في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق بوتافوجو فوزا عريضا على ضيفه إنترناسونال وهزمه بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري البرازيلي لكرة القدم، فجر اليوم الإثنين بتوقيت جرينتش.

بوتافوجو يهزم إنترناسونال برباعية في الدوري البرازيلي

وتقدم بوتافوجو بهدف مبكر سجله إيجور جيسوس بعد مرور تسع دقائق، وأضاف أرتور فيكتور كيمارايس الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أضاف كويبانو وأليكس تيليس الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 54 و69.

وحقق بوتافوجو حامل لقب الموسم الماضي، فوزه الثالث هذا الموسم، وتجاوز كبوة الخسارة أمام باهيا في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

أما إنترناسونال، فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي، والثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.