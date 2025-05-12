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أحمد جودة - القاهرة -

توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "سيشيل 2025 " بعد فوز مثير على منتخب بيلاروسيا ليحصد "السيليساو" اللقب الثاني على التوالي والسابع في تاريخه معززًا رقمه القياسي.

البرازيل تتوج بلقب كأس العالم للكرة الشاطئية بعد فوز مثير على بيلاروسيا

افتتح لوكاو التسجيل للبرازيل، قبل أن يعادل ياوجيني نوفيكاو النتيجة لبيلاروس.

وكاد بنجينيا أن يعيد التقدم للبرازيل بعد مراوغة رائعة وتسديدة ارتطمت بالعارضة، فيما تألق الحارس ميخائيل أفجوستوف في التصدي لمحاولة أكروباتية من رودريجو.

لكن رودريجو نجح في تسجيل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ثم أضاف كاتارينو هدفًا مذهلًا عزز به تقدم البرازيل.

وفي الشوط الثالث، عاد المنتخب البيلاروسي بقوة عندما سجل إيجار بريشتسل هدفين ليعادل النتيجة، إلا أن رودريجو خطف هدف الفوز قبل دقيقة ونصف من النهاية، مانحًا المدرب ماركو أوكتافيو ورفاقه التتويج بالذهب العالمي من جديد.