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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا في التنس، إلى ثمن نهائي بطولة روما للأساتذة (1000 نقطة)، بعد فوزه على الصربي لاسلو ديري بنتيجة 7-6 (7-2)، 6-2.

ألكاراز يؤكد أنه في حالة بدنية "مذهلة"

وأكد ألكاراز أنه تمكن من التأقلم مع الظروف الصعبة ليفرض أسلوبه في المباراة، مشيدا بحالته البدنية "المذهلة".

وواجه ألكاراز صعوبات في المجموعة الأولى بسبب الرطوبة العالية التي أثرت على أدائه، لكنه نجح في حسمها لصالحه.

وقال: "تتغير الظروف كثيرا في المساء، من حيث سرعة الكرة والرؤية. لم ألعب بشكل سيئ، لكنني احتجت إلى وقت للتكيف. ديري قدم أداء قويا وصعب علي الأمور في البداية".

وأضاف: "قاتلت بقوة عندما كنت متأخرا، ونجحت في التأقلم تدريجيا. المجموعة الأولى كانت حاسمة، إذ منحتني ثقة كبيرة في المجموعة الثانية، حيث لعبت بجرأة أكبر وهاجمت بفعالية".

وعن حالته البدنية، خاصة بعد إصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن بطولة مدريد، أكد ألكاراز شعوره بالراحة التامة، قائلا: "أشعر أنني بحالة بدنية ممتازة. تحركت وركضت بشكل طبيعي، وكل شيء يسير على ما يرام".

ويستعد ألكاراز لمواجهة الروسي كارين خاتشانوف في الدور المقبل، حيث يسعى لمواصلة مشواره في البطولة.