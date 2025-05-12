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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت احتفالات صعود هامبورج إلى الدوري الألماني الممتاز فوضى مأسوية بعد اقتحام الجماهير ملعب "فولكسبارك شتاديون"، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا، أحدهم في حالة حرجة.

فرحة الصعود تتحول إلى مأساة: إصابات خطيرة في احتفالات هامبورج

وأكدت إدارة الإطفاء في المدينة أن 44 شخصًا تلقوا العلاج، منهم 19 مصابًا بجروح خطيرة.

جاء ذلك عقب الفوز الساحق على أولم (6-1)، الذي حسم العودة لدوري الأضواء بعد سبعة مواسم من الغياب.

هامبورج يتصدر جدول الدرجة الثانية برصيد 59 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن كولن.

الفريق، الذي يقوده المدرب الشاب ميرلين بولتسين، يسعى لاستعادة أمجاده بعد سنوات من المعاناة منذ الهبوط التاريخي في 2018.