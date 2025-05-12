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أحمد جودة - القاهرة - أعرب باتريك فييرا، المدير الفني لنادي جنوى، عن رضاه الكبير بعد التعادل الثمين الذي حققه فريقه أمام نابولي على أرضية ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بنتيجة ٢-٢، مؤكدًا أن الأداء جاء امتدادًا لما قدمه الفريق في الجولة الماضية أمام ميلان.

فييرا بعد التعادل مع نابولي: فرضنا أسلوبنا وأربكنا خصما كبيرا

وقال فييرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا قد خرجنا من مباراة ميلان بإحباط لأننا لم نحصل على أي نقطة، لكن النقطة التي حصدناها اليوم مستحقة تمامًا. لعبنا بعقلية صحيحة، وسببنا ضغطًا كبيرًا على نابولي".

وأشاد المدرب الفرنسي بروح الفريق والانضباط التكتيكي، مشيرًا إلى أن لاعبيه أظهروا شخصية قوية وقدرة بدنية عالية: "أنا فخور جدًا. نملك لاعبين يتمتعون بالشخصية والقدرة على تغطية الملعب من الناحية البدنية. كنا عدوانيين في الوقت المناسب، ونفذنا ما يجب علينا فعله تكتيكيًا لنخرج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي".