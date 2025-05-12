نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الأهلي، تواصل في يناير الماضي مع محمد رمضان المدير الرياضي السابق من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي، في ظل عدم مشاركته مع الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: وقتها محمد رمضان أبلغه بأنه من الصعب أن يرحل في يناير، وبعدما تواصل أيضا مع كولر تم غلق ملف الرحيل في الميركاتو الشتوي رغم أنه لم يكن يعتمد عليه بصفة أساسية.

وأضاف: نيدفيد متمسك بالرحيل عن الأهلي في ختام الموسم، ومن الصعب تقييمه فنيًا في الملعب خصوصا مع ابتعاده المستمر عن المباريات.

وأكمل: نيدفيد عندما كان في فيوتشر قدم مستوى جيد، وطلب الأهلي عودته، وفي المرحلة المقبلة سيرحل نهائيا.

وزاد: البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد، وقد يكون هناك عروض آخرى للتعاقد مع اللاعب.