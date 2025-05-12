نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والعروبة في الدوري السعودي للمحترفين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مهمة صعبة أمام نظيره العروبة، مساء اليوم الإثنين الموافق 12 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد العروبة في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب «المملكة أرينا» مباراة الهلال والعروبة، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 8:05 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد العروبة في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العروبة في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستنقل مباراة الهلال ضد العروبة عبر قناة SSC 1HD.