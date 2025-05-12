نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 12 مايو الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي

الهلال ضد العروبة، الساعة 7:05 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:05 مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة SSC EXTRA 1HD.

الأخدود ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة SSC EXTRA 1HD.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.