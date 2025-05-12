نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي لم يتلقى عروضًا رسميًا لضم ديانج.. ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي النادي الأهلي أكدوا عدم وصول أي عروض رسمية بالنسبة للاعب المالي أليو ديانج.

وقال عبر برنامج بلس 90: هناك اهتمام من جانب نادي الخلود السعودي بشراء عقد ديانج عقب ختام الموسم، وبالإضافة لعدة فرق آخرى.

وأضاف: الأهلي سيوافق على بيع عقد أليو ديانج عقب ختام الموسم الجاري، لو وصل عرضًا رسميًا لضمه بالقيمة المالية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي بلغت نحو (5 مليون دولار).

وأكمل: الأهلي سوف يناقش أي عروض رسمية بمبالغ مالية كبيرة للتعاقد مع ديانج، حال وصول العرض لمبلغ مالي كبير.