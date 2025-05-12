نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تواجه الأردن وديًا استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المنتخب السعودي يوم الأحد خوض مباراة ودية أمام منتخب الأردن يوم الجمعة 30 مايو ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الخبر، استعدادًا للمواجهتين الحاسمتين أمام البحرين وأستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المنتخب السعودي عبر موقعه الرسمي: يقيم المنتخب الوطني معسكرًا إعداديًا في مدينة الخبر خلال الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو استعدادًا لخوض الجولة التاسعة أمام منتخب البحرين والجولة العاشرة أمام منتخب أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأضاف: سيخوض الأخضر خلال معسكره مناورة ودية تدريبية (مغلقة) أمام منتخب الأردن ستقام عصر الثلاثين من شهر مايو الجاري على ملعب إيجو بنادي الاتفاق، وسينتظم جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء لاعبي فريقي الاتحاد والقادسية الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم مباشرة من المشاركة مع أنديتهم بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متأخرًا بثلاث نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، فيما ضمن منتخب اليابان متصدر المجموعة تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.