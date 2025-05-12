نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرقه اللاعبون من مطعم.. "ببغاء" يثير الجدل في احتفال بايرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف ببغاء خزفي الأضواء خلال حفل تسليم بايرن ميونخ درع الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، السبت، فيما لا يزال من غير الواضح تماما من المسؤول عن ذلك في المقام الأول.

ووضع البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، الطائر على قاعدة الدرع أثناء تسليمه للفريق، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل، قائلًا: لن أخبر أحدًا.

أضاف كومباني: سيتم الكشف عنه في مرحلة ما. سوف نعيده. ربما يساوي أكثر الآن.

من جانبه، كشف لوثار ماتيوس، نجم بايرن ومنتخب ألمانيا السابق، خلال عمله كمحلل رياضي في محطة (سكاي)، أن ببغاء الكوكاتو قد سُرق من المطعم الذي احتفل فيه بايرن بفوزه باللقب يوم الأحد، مضيفًا أن الجميع أعجبوا به، وأنه تم اعتماده سريعا كتميمة للفريق.

لاعبو بايرن يحصلون على إجازة طويلة قبل مونديال الأندية.



أما مايكل كافر، مالك المطعم، فأكد لصحيفة (بيلد) اليوم الأحد، بأنه فخور للغاية به، قائلا: "لا أريده أن يعود، بل أرغب في بقائه مع بايرن وجلب الحظ السعيد لكومباني والفريق".

هذا يترك الباب مفتوحًا أمام معرفة من الشخص الذي أخذ الطائر معه الأسبوع الماضي.

وقال جوشوا كيميتش وحارس المرمى يوناس أوربيغ: "لم يكن أي منا من فعل ذلك"، بينما أشار ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "أستطيع حل اللغز، لكنني لا أريد ذلك".

وأكد كيميتش وجواو بالينيا أن مساعد المدرب آرون دانكس أبدى إعجابا خاصًا بالطائر ويعتني به.



وتحدث كيميتش عن دانكس قائلا "على الأقل، إنه يجره معه في كل مكان. أعتقد أنه سيضطر إلى الاحتفال لأسبوع آخر"، في إشارة منه للاحتفال الذي سيقام يوم الأحد في شرفة مبنى البلدية.