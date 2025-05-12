أقسى هزيمة لميسي في الدوري الأميركي.. إنتر ميامي يسقط أمام مينيسوتا برباعية

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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض ليونيل ميسي لأقسى هزيمة في مسيرته في الدوري الأميركي لكرة القدم عندما سقط إنتر ميامي في فخ الخسارة 4-1 أمام مينيسوتا يونايتد يوم السبت.

وسجل الأرجنتيني هدفًا في الشوط الثاني، لكن دفاع ميامي انكشف مرة أخرى ليخسر الفريق للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، وهي سلسلة من الهزائم استقبل فيها الفريق 14 هدفًا.

ومع إصابة لويس سواريز، اختار مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو اللعب دون مهاجم صريح مع وجود ميسي أمام خط وسط مكون من خمسة لاعبين.

بونغوكولي لونغواني وضع مينيسوتا في المقدمة في الدقيقة 32 بعد أن انكشف دفاع ميامي بتمريرة ذكية من خواكين بيريرا إلى كارلوس هارفي الذي مرر الكرة إلى المهاجم الدولي الجنوب إفريقي في منطقة الجزاء.

قدم ميسي أول تذكير حقيقي بوجوده بعد ست دقائق عندما استغل بعض المساحات في منطقة مزدحمة لكن تسديدته المنخفضة بالقدم اليمنى لم تكن مؤذية.

ضاعف مينيسوتا تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عندما تلقى نيكولاس روميرو رمية طويلة من مايكل بوكسال برأسه وسددها أنتوني ماركانش برأسه في القائم الخلفي.



وسجل ميسي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من جوردي ألبا وسددها بلمسة أولى قاتلة ليقلص الفارق.

لكن مينيسوتا رد بشكل رائع، حيث سدد تاني أولواسيي رأسية من ركلة ركنية ثم سدد مارسيلو ويجاندت مدافع ميامي رأسية في مرماه.

ثم راوغ أولواسيي المتألق نواه ألين قبل أن يمرر الكرة إلى روبن لود الذي لم يخطئ لاعب الوسط الفنلندي في إبعاد الكرة بقدمه من على حدود منطقة الجزاء.

لاعب خط وسط برشلونة والأرجنتين السابق ماسكيرانو، الذي قال إن خططه تأثرت بسبب إصابة المهاجم البديل فافا بيكو بالصداع النصفي قبل المباراة، شعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي فشل بها فريقه في الرد على التهديد الذي كان جاهزًا له.