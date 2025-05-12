جنوى يهز صدارة نابولي بالتعادل

جنوى يهز صدارة نابولي بالتعادلفرض جنوى التعادل على نابولي المتصدر بنتيجة (2 ـ 2)، فيما تغلب إنتر ميلان صاحب المركز الثاني على تورينو (2 ـ 0) مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر ميلان ليشتعل الصراع على اللقب وذلك قبل جولتين على نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، رفع جنوى رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد تورينو عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

ففي المباراة الأولى تقدم نابولي عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15، فيما أدرك جنوى التعادل في الدقيقة 32 بعدما ارتدت رأسية أونست أهانور من القائم واصطدمت بحارس المرمى أليكس ميريت قبل أن تدخل الشباك.

وفي الدقيقة 64 سجل جياكومو راسبادوري الهدف الثاني لنابولي، ثم سجل جنوى هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق جون فاسكيز.

وفي المباراة الثانية، أحرز هدفي الفوز لإنتر ميلان أمام تورينو، كل من نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 14، وكريستيان أسلاني من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وجاء الفوز على تورينو ليؤكد على المسار الصحيح للإنتر هذا الموسم رغم تفريطه في الصدارة لصالح نابولي، حيث نجح الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على برشلونة الإسباني في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 31 مايو الجاري. في مقابل ذلك، تجمد رصيد تورينو عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.