نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي برازيلي: رونالدو ليس سعيدًا مع النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الصحفي البرازيلي ماركوس ألفيش أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لم يرد بعد على عرض تجديد عقده مع النصر مبينا أن الأخير لا يشعر بالسعادة بسبب الخروج دون بطولات في الموسم الحالي.

وأبان ماركوس خلال لقاء في نشرة الرياضة على "العربية": رونالدو لم يرد بعد على عرض النادي بسبب ما يجري فيه وهو غير سعيد لأن الفريق لم يحقق أي بطولة في الموسم الحالي.

وأضاف: ريكاردو ريغوفي وكيل أعمال رونالدو لا يتوافق مع إدارة النصر حاليا ووفق ما أعلم فإن رونالدو كان يريد أن يستثمر النادي في اللاعبين بشكل أكبر كما تحدث مع أنشيلوتي لتدريب النصر، ولا أرجح ذهابه إلى الفريق السعودي.

رونالدو يحب التحديات وهو أمر معروف والتحدي الأكبر في مسيرته الوصول إلى 1000 هدف ولكنه يريد الفوز بالمباريات والبطولات لكن لا نعرف أسماء لاعبين بعينهم.